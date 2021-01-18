التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد والاستفادة بكافة الخدمات _أحدث قرارات وزير التعليم السعودي

التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد ، تعتبر هي من أهم الوسائل التي تستخدم لاستكمال كاف المرحل التعليمية، حيث أن وزارة التربية والتعليم داخل المملكة السعودية عملت على إنشاء منصة مدرستي لكي تقوم بتقديم العديد من الخدمات التعليمية لكل طلبة وطالبات المراحل العامة، وقد أتى ذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة لانتشار فيروس كرونا المستجد، وتخوفاً على صحة الطلاب من أن يصابوا بالفيروس قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بأن يتم التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التي تساعدهم أن يتلقوا جميع دروسهم الخاصة بكل مرحلة تعليمية.

منصة مدرستي من أحد الوسائل التي اعتمدت عليها وزارة التربية والتعليم السعودية حتى يحصل من خلالها الطلبة والطالبات عن كافة المعلومات والاستفادة بجميع الخدمات من خلالها، فعن طريق استخدام كل طالب البيانات الخاصة به يمكنه الدخول إلى المنصة لكي يتعرف على كثير من الأمور الهامة والمفيدة بالإضافة إلى انه سوف يتعرف عن مواعيد الحصص والوجبات المنزلية.

وللتسجيل على منصة مدرستي يجب على الطلاب اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

التسجيل عبر توكلنا:

يجب على الطلاب الدخول أولاً إلى الموقع الالكتروني توكلنا أو تحميل التطبيق الخاص بها على الهواتف اللوحية الحديثة.

بعدها لابد من أن يتم النقر على بيانات المنصة التعليمية أو النقر على تسجيل الدخول.

بعدها يجب أن يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بكل طالب مثل الاسم رباعي والسن ورق الجوال.

سوف تصلكم رسالة نصية على رقم الهاتف التي تم كتابته تحتوي على الرقم السري الذي يلزمك للدخول إلى منصة مدرستي.

عليك بكتابة الرقم السري كما تم إرساله عن طريق الهاتف والنقر على تسجيل الدخول.

التسجيل عبر موقع نور:

من الممكن أن يقوم ولي أمر الطالب بالدخول إلى منصة مدرستي إذا كان يمتلك حساب خاص به على الموقع الالكتروني التابع لنور مع اتباعه الخطوات التالية: