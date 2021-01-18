قرعة كأس العالم للأندية 2021 على قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sports hd 2021 كل الأقمار

يبحث عشاق الكرة العالمية عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمتابعة سحب قرعة مونديال العالم لكرة القدم المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من الرابع من فبراير حتى الثالث عشر من فبراير بعد تعديل الموعد من قبل فيفا وكان الموعد السابق الأول من يناير وجاء التعديل بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي من البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والقرعة سوف تقام في مقر الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ بسويسرا عبر شاشة بي إن الإخبارية المفتوحة بصورة حصرية في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا.

قناة بي إن سبورت المفتوحة

هي قناة رياضية مجانية تبث ضمن باقة قنوات بي إن القطرية، التابعة لشركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، كانت بديت أنطلاقها يوم 1 من نوفمبر عام 2011 وهو اليوم الموافق عيد انطلاق قناة الجزيرة الإخبارية أل 15 وكانت القناة في بداية أنطلاقها تسمى قناة الجزيرة الرياضية الإخبارية ثم تم تغير الاسم إلي بي إن سبورت الإخبارية عام 2014 وحتى الآن تحمل هذا الاسم.

وست هام يونايتد * ويست بروميتش : الموعد 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، القناة HD 2 المعلق أحمد عبده.

ليستر سيتي * تشيلسي : الموعد 22.15 بتوقيت القاهرة، 23.15 بتوقيت مكة المكرمة، القناة HD 2 المعلق يوسف سيف.

قادش * ليفنتي : 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، القناة HD 3 المعلق جواد بده.

بلد الوليد * إلتشي : الموعد 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة، القناة HD 4 المعلق مضر اليوسف.

ألفيس * أشبيلية : الموعد 22.30 بتوقيت القاهرة، 23.30 بتوقيت مكة المكرمة القناة HD 3 المعلق محمد بركات.

مباريات اليوم على باقة قنوات بي إن سبورتقرعة مونديال العالم 2021 على قناة بي إن سبورت المفتوحة

تقام اليوم قرعة مونديال العالم في مدينة زيورخ السويسرية بحضور مقتصر على رجال الفيفا وعدد محدود من المدعوون بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وسوف تبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة الرابعة بعد العصر بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تنقل القرعة حصرياً على قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12604 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة HD