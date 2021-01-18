كيف اعرف رقمي موبايلي | ومعرفة النقاط وطريقة استلاف رصيد من موبايلي 2021

يعد سؤال كيف اعرف رقمي موبايلي من أهم الأسئلة المقدمة من عملاء شركة الاتصالات السعودية موبايلي، حيث يعاني الكثير من المواطنين من مشكلة نسيان رقم الجوال الخاص بهم أو فقدانه وبالأخص إذا كان الهاتف الجوال مُشتري حديثاً، فلذلك وفرت شركة موبايلي طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها المواطن مَعرفة الرقم الخاص به، ومن خلال المقال سوف نتعرف أيضًا كيفية معرفة نقاط موبايلى وطريقة استلاف الرصيد ورقم خدمة عملاء الشركة.

شركة موبايلي السعودية

شركة موبايلي هي واحدة من أهم وأبرز الشركات الرائدة المتخصصة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي بمجال الاتصالات والانترنت، وتم تأسيس الشركة عام 2004 ميلادي، ووصلت شركة موبايلي إلى هذه المكانة المتميزة بسبب اهتمامها بجميع فئات العملاء المستخدمين لباقات الانترنت والمكالمات الهاتفية، مما جعلها من أهم شركات الاتصالات الموجودة في المملكة، وتعمل الشركة على توفير عدداً من الخدمات الرائعة للمشتركين معها، في إطار توفير الخدمة المميزة لعملاءها، وتعزيز ثقتهم بالشركة، والقدرة على منافسة شركات الاتصالات الأخرى



كيف اعرف رقمي موبايلي

تقدم شركة الاتصالات السعودية موبايلي العديد من الطرق السهلة التي من خلالها يمكن التعرف على جميع الخدمات المقدمة منها لجميع المشتركين، ويوفر ذلك الأمر على جميع العملاء سهولة الحصول على ما يريدون دون الحاجة للتوجه إلي إي فرع من فروع الشركة، فلذلك قد أعلنت الشركة عن أسهل طريقة لاستخراج الرقم الخاص للعملاء الجدد المشتركين في موبايلي، ويمكن القيام بذلك من خلال الكود الذي وفرته الشركة للمشتركين، ليستطيعوا معرفة الرقم الخاص بهم، وكل ما عليهم فعلة هو إدخال الكود *222# واضغط على زر اتصال، وسوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بالعميل تحتوي على رقم الجوال الخاص به من موبايلي.

كيف اعرف نقاطي في موبايلي

توجد بعض الطرق السهلة المجانية والمدفوعة بمبالغ رمزية التي يمكن من خلالها العميل معرفة نقاط موبايلي الخاصة به، حيث يجب على جميع مشتركين موبايلي معرفة النقاط الخاصة بهم في موبايلي وذلك للاستفادة من النقاط والتمكن من استبدالها بمكالمات مجانية أو رسائل أو باقات إنترنت، لذلك سوف نوضح لكم كيفية معرفة النقاط في موبايلي بالخطوات:

الطريقة الأولي:

قم بإرسال رسالة فارعة إلي الرقم 1100

بعد ذلك سوف تصل رسالة تحتوي على رصيد النقاط.

بعد ذلك سوف تصل رسالة نصية أخري توضح ما يعادل تلك النقاط من هدايا وطريقة استبدال تلك النقاط وأقرب الفروع التي يمكن من خلالها استلام الجوائز.

الطريقة الثانية:

اضغط على الكود *1100# والضغط على اتصال.

والضغط على اتصال. سوف تظهر العديد من الخيارات قم باختيار “رصيد نقاط موبايلي وحسابي” من بين الاختيارات المطروحة أمامك.

اكتب رقم 411 ثم اضغط على زر استمرار.

ثم اضغط على زر استمرار. بعد ذلك سوف تظهر رسالة نصية تحتوي على عدد النقاط في موبايلي.

يمكن أيضًا الإطلاع على الهدايا والجوائز والعروض المُقدمة التي يمكن استبدالها مقابل النقاط.

يمكنك أيضًا إتباع الرابط الموجود الذي يوضح الأماكن التي يمكن من خلالها استلام الهدايا.

كيف استلف رصيد من موبايلي

تعد خدمة استلاف الرصيد من أهم الخدمات الجديدة التي قدمتها شركة موبايلي لجميع المشتركين بها، ويلجأ كثير من الأشخاص لاستلاف الرصيد في حالة الطوارئ عندما لا يكون لديهم رصيد للإتصال، ويمكن مهرفة طريقة الاستلاف من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بإرسال رسالة نصية إلى رقم “ 1100 ” تحتوي على كلمة “زيادة”، والانتظار لدقائق وستقوم الشركة بتحويل 5 ريال إلى الرصيد الخاص.

” تحتوي على كلمة “زيادة”، والانتظار لدقائق وستقوم الشركة بتحويل 5 ريال إلى الرصيد الخاص. يمكن إرسال رسالة نصية إلى رقم “ 1100 ” تحتوي على الكود #405* ، وخلال بضع ثوان ستصل رسالة تأكيد نجاح العملية.

” تحتوي على الكود ، وخلال بضع ثوان ستصل رسالة تأكيد نجاح العملية. وفي حالة الحاجة إلى استلاف مبلغ 30 ريال يتم إرسال رسالة نصية على رقم ”1100″ تحتوي على كود #430*، وبعدها سوف تصل رسالة تأكيد تحويل المبلغ.

كيف اعرف رَقم هوية شريحتي مُوبايلي

كثير من المواطنين يتساءلون حول كيف اعرف رقمي موبايلي ومعرفة رقم هوية الشريحة، حيث يمكن للعميل تسجيل أكثر من شريحة موبايلي بنفس اسم المواطن وفي بعض الأحيان يكون التسجيل بدون علم المواطن نفسه وهو الأمر الذي يجعل العملاء يبحثون عن الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة جميع أرقام الشرائح من موبايلي برقم الهوية الوطنية، لذلك يمكن معرفة معرفة رقم هوية شريحتي موبايلي بكل سهولة وذلك من خلال إرسال رسالة فارغة من أي شريحة برقم هويتك الوطنية للرقم 616166، وبعد ذلك سوف يتم معرفة رقم هويه شريحة موبايلي.

رقم موبايلي خدمة العملاء