رابط التقديم على مكافحة المخدرات نساء 1442

التقديم على مكافحة المخدرات للنساء تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الهامة التي يرغب الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية بالتقديم فيها وذلك من بعد ما قامت إدارة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن توافر بعض الوظائف في الكثير من التخصصات التي طلبتها القوات.التقديم على مكافحة المخدرات 1442
أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة عن حاجتها لبعض النساء للعمل لديها كوظيفة جندي من المرتبة الأولي وحتي المرتبة الثانية عشر حيث يتم ترقية النساء حسب المجهود وعلي حسب المهام التي تتطلب منهم يومياً في العمل، وتحتاج هذه القوات النساء للعمل في مختلف القطاعات التابعة للإدارة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.شروط وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442
تم وضع عدة شروط للتقديم علي هذه لوظائف حيث جاءت هذه الشروط في النحو الأتي:
- يشترط أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية من أبويين سعوديين.
- يجب أن تكون ولدت وعاشت مع أسرتها في المملكة العربية السعودية.
- إن تكون حصلت علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل للتقديم في تلك الوظائف.
- ينبغي أن تكون المتقدمة غير مسجل عليها أحكام قضائية.
- يجب أن لا تكون فصلت من الكليات والمعاهد العسكرية.
- حددت القوات الطول من ضمن الشروط حيث لا يقل الطول عن 155 سم.
- ينبغي أن يتناسب الطول مع الوزن وتناسق الجسم.
- يجب أن تكون المتقدمة غير عاملة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- العمر لا يقل عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً عند التقديم.
أوضحت وزارة الداخلية بأن التقديم للنساء في وظائف مكافحة المخدرات سيكون إلكترونياً عبر منصة أبشر للوظائف وذلك عن طريق أتباع الأتي:
- الذهاب إلي منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.
- يتم تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار الوظائف المتاحة من قائمة الوظائف.
- يتم اختيار وظائف مكافحة المخدرات من الوظائف المعروضة.
- تقوم المتقدمة بتعبئة النموذج بالبيانات الخاصة بها.
- بعد ذلك تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- الضغط علي زر التقديم في الوظائف.
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التقديم على مكافحة المخدرات للنساء تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الهامة التي يرغب الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية بالتقديم فيها وذلك من بعد ما قامت إدارة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن توافر بعض الوظائف في الكثير من التخصصات التي طلبتها القوات.التقديم على مكافحة المخدرات 1442
أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة عن حاجتها لبعض النساء للعمل لديها كوظيفة جندي من المرتبة الأولي وحتي المرتبة الثانية عشر حيث يتم ترقية النساء حسب المجهود وعلي حسب المهام التي تتطلب منهم يومياً في العمل، وتحتاج هذه القوات النساء للعمل في مختلف القطاعات التابعة للإدارة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.شروط وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442
تم وضع عدة شروط للتقديم علي هذه لوظائف حيث جاءت هذه الشروط في النحو الأتي:
- يشترط أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية من أبويين سعوديين.
- يجب أن تكون ولدت وعاشت مع أسرتها في المملكة العربية السعودية.
- إن تكون حصلت علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل للتقديم في تلك الوظائف.
- ينبغي أن تكون المتقدمة غير مسجل عليها أحكام قضائية.
- يجب أن لا تكون فصلت من الكليات والمعاهد العسكرية.
- حددت القوات الطول من ضمن الشروط حيث لا يقل الطول عن 155 سم.
- ينبغي أن يتناسب الطول مع الوزن وتناسق الجسم.
- يجب أن تكون المتقدمة غير عاملة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- العمر لا يقل عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً عند التقديم.
أوضحت وزارة الداخلية بأن التقديم للنساء في وظائف مكافحة المخدرات سيكون إلكترونياً عبر منصة أبشر للوظائف وذلك عن طريق أتباع الأتي:
- الذهاب إلي منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.
- يتم تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار الوظائف المتاحة من قائمة الوظائف.
- يتم اختيار وظائف مكافحة المخدرات من الوظائف المعروضة.
- تقوم المتقدمة بتعبئة النموذج بالبيانات الخاصة بها.
- بعد ذلك تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- الضغط علي زر التقديم في الوظائف.
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