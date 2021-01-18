التقديم على مكافحة المخدرات للنساء تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الهامة التي يرغب الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية بالتقديم فيها وذلك من بعد ما قامت إدارة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن توافر بعض الوظائف في الكثير من التخصصات التي طلبتها القوات.

التقديم على مكافحة المخدرات 1442

أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة عن حاجتها لبعض النساء للعمل لديها كوظيفة جندي من المرتبة الأولي وحتي المرتبة الثانية عشر حيث يتم ترقية النساء حسب المجهود وعلي حسب المهام التي تتطلب منهم يومياً في العمل، وتحتاج هذه القوات النساء للعمل في مختلف القطاعات التابعة للإدارة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

شروط وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

تم وضع عدة شروط للتقديم علي هذه لوظائف حيث جاءت هذه الشروط في النحو الأتي:

يشترط أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية من أبويين سعوديين.

يجب أن تكون ولدت وعاشت مع أسرتها في المملكة العربية السعودية.

إن تكون حصلت علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل للتقديم في تلك الوظائف.

ينبغي أن تكون المتقدمة غير مسجل عليها أحكام قضائية.

يجب أن لا تكون فصلت من الكليات والمعاهد العسكرية.

حددت القوات الطول من ضمن الشروط حيث لا يقل الطول عن 155 سم.

ينبغي أن يتناسب الطول مع الوزن وتناسق الجسم.

يجب أن تكون المتقدمة غير عاملة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

العمر لا يقل عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً عند التقديم.

رابط التقديم على مكافحة المخدرات نساء 1442

أوضحت وزارة الداخلية بأن التقديم للنساء في وظائف مكافحة المخدرات سيكون إلكترونياً عبر منصة أبشر للوظائف وذلك عن طريق أتباع الأتي: