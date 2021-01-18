استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020 يشهد بحث طلاب وطالبات الشهادة الثانوية في السودان بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اعتماد النتائج رسميا، وذلك بعد أن تأخرت نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ٢٠٢٠ في الظهور، والتي كان المقرر لها يوم السبت الماضي. ليتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية ٢٠٢٠ اليوم الإثنين الموافق ١٨ يناير ٢٠٢١.

وبذلك يمكن استخراج نتيجة الشهادة السودانية ٢٠٢٠ برقم الجلوس أو حسب الاسم الآن عبر الدخول إلى موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم جمهورية السودان، عقب انتهاء أعمال رفع درجات الطلاب على رابط وزارة التعليم في السودان، إذ شهدت الساعات القليلة الماضية انتظار وترقب الطلاب انتهاء رفع الدرجات عبر موقع وزارة التعليم السودانية.

استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020

يتم استخراج نتيجة الشهادة السودانية ٢٠٢٠ بعد الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم في السودان ثم النزول إلى أسفل الصفحة الرئيسية، والضغط على نتيجة الشهادة السودانية ليتم تحويل الزائر إلى رابط النتيجة التابع للمركز القومي للمعلومات ثم إدخال رقم الجلوس والاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس.

أما في حالة لم تعمل الطريقة السابقة، يتم الدخول إلى رابط استخراج نتيجة الثانوية السودانية ٢٠٢٠ وهو التابع لوزارة التعليم، وكتابة رقم الجلوس ثم الضغط على أيقونة البحث، أو البحث من خلال المربع التالي بالرقم الوطني مع ملاحظة كتابته بدون فواصل.

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في السودان ٢٠٢٠

أعلنت وزارة التعليم السودانية اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم السوداني عن إعتماده رسميا نتائج الشهادة السودانية والإعلان عن اسماء أوائل شهادة الثانوية العامة وتكريم الطلاب المتفوقين، وإعلان نسبة نجاح الطلاب بنسبة نجاح بلغت ٩١% وذلك بعد إضافة ١٥ درجة من درجات الرأفة لكل طالب، نظرا للظروف التي تم امتحان الطلاب خلالها.