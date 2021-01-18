جدة - نرمين السيد - كما أعربت السفارة الأمريكية عن قلقها إزاء المواجهات القبلية الدائرة فى دارفور. وكانت السلطات السودانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الضحايا فى الاشتباكات القبلية بدارفور إلى 129 قتيلاً، وسط استمرار الاشتباكات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة واشنطن فى السودان: ندعم قرار الخرطوم بنشر تعزيزات غرب دارفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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