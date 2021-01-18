البرتغال تسجل رقما قياسيا لوفيات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - سجلت البرتغال، اليوم الإثنين، 167وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أكبر زيادة يومية لوفيات كورونا منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، وبزيادة حالة واحد عن العدد المسجل فى اليوم السابق.





وبحسب البيانات الحكومية، ارتفعت بذلك حصيلة الوفيات جراء جائحة كورونا فى البرتغال إلى 9.028 حالة وفاة، بينما ارتفعت الإصابات بمقدار 6.702 إصابة جديدة خلال يوم واحد، أى أقل من مستوى قياسى بلغ 10.947 حالة إصابة جديدة فى يوم تم الإعلان عنه أول أمس السبت. وحثت وزيرة الصحة مارتا تيميدو، اليوم الأحد، البرتغاليين على البقاء فى منازلهم، قائلة إن "النظام الصحى فى البلاد قريب من الوصول إلى الحد الأقصى لطاقته التشغيلية". واعتمدت البرتغال قيودًا أكثر صرامة الأسبوع الماضى، بما فى ذلك إغلاق المتاجر غير الضرورية، فيما ارتفع عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة من 17 إلى 664 مريضًا.

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