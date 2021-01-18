بريطانيا.. 599 وفاة و37535 إصابة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

أظهرت بيانات حكومية بريطانية تسجيل 599 وفاة و37535 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
بريطانيا.. 599 وفاة و37535 إصابة جديدة بكورونابريطانيا: تطعيم 140 شخصا في الدقيقة ضد كورونا
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 3395959، وإجمالي الوفيات 89261.
وقالت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن 4062501 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
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