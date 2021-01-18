هاريس تستقيل من عضوية الشيوخ قبيل تنصيب بايدن 

قدمت نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس رسميا خطاب استقالتها من مقعدها في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، منهية بذلك عملها الذي استمر أربع سنوات.
وفي مقال رأي لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، أكدت هاريس أن عملها لم ينته لأنها ستترأس المجلس بمجرد أن تؤدي اليمين كأول امرأة وأول امرأة سوداء وأول امرأة من جنوب آسيا، تنتخب نائبا لرئيس الولايات المتحدة.
وكتب هاريس: "هذا ليس وداعا، فبينما أستقيل من مجلس الشيوخ أستعد لأداء قسم من شأنه أن يجعلني أترأسه"، مشيرة إلى أن "منصب نائب الرئيس هو المنصب الوحيد في حكومتنا الذي ينتمي إلى كل من الفرعين التنفيذي والتشريعي. هذه مسؤولية أكبر مع عدد متساو من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ".
وقالت هاريس إنه بينما ستستخدم قوتها لكسر التعادل في مجلس الشيوخ، فإنها تأمل ألا تضطر إلى ذلك.
وكتبت: "أعتزم العمل بلا كلل كنائب للرئيس وآمل أن يجد مجلس الشيوخ أرضية مشتركة ويعمل لمصلحة الشعب الأمريكي".
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