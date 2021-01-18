الصين.. إصابات كورونا تتصاعد ومخاوف من عطلة السنة الصينية الجديدة 

سجلت الصين أكثر من مئة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي مع تزايد الإصابات في شمال شرقي البلاد ما أثار المخاوف من موجة جديدة خلال عطلة رأس السنة الصينية.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن 11 منطقة في ثلاثة أقاليم هي هوبيوهيلونغجيانغ وجيلين تفرض الآن إجراءات عزل عام وتجري برامج فحص مكثفة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان اليوم الاثنين إنها سجلت 109 إصابات جديدة يوم الأحد وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة 93 حالة محلية 54 منها في إقليم هوبي المحيط بالعاصمة بكين. وسجل إقليم جيلين بشمال شرقي البلاد رقما قياسيا بلغ 30 إصابة مما يشير إلى مخاطر ظهور بؤر عدوى جديدة.

ولا تزال الزيادات منخفضة كثيرا بالمقارنة بما شهدته البلاد في ذروة التفشي مطلع 2020 لكن المسؤولين قلقون من انتشار العدوى بسرعة على مستوى البلاد أثناء عطلات رأس السنة القمرية التي تحل بعد أقل من شهر.

وعلى الرغم من فرض قيود على السفر تتوقع شركة السكك الحديدية سفر 296 مليون راكب أثناء العطلات بالمقارنة مع 410 ملايين في 2019.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89336 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.