ظهرت الآن ..رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة السودانية، أصبحت الآن متاحة للطلاب والطالبات السودانيين في دولة السودان الشقيقة، وذلك بعد طول انتظار من قبلهم وأيضا ذويهم، ويبحث حاليا الطلاب عن الرابط الرسمي الذي سيتم الإعلان من خلاله عن نتيجة الشهادة السودانية 2020/2021، والذي سيعلن عنه من قبل وزارة التعليم السودانية بشكل رسمي، والتي سبقت هذا الإعلان بأنها قامت بنشر منشور من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الشهير فيسبوك، تؤكد فيه أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الكشف عن نتيجة الامتحانات للطلاب من خلال الموقع الرسمي.

رابط نتيجة الشهادة السودانية لعام 2021

يمكن لطلاب والطلبة الحصول علي نتيجة امتحاناتهم بمنتهى السهولة من خلال الدخول إلى رابط الموقع الرسمي وتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال الاسم ورقم الجلوس لكل طالب، وقد أوضح الرابط الرسمي أنه هناك رسم للخدمة يقدر بـ30 جنيه سوداني شامل الضريبة، وإليكم الخطوات الصحيحة للحصول على النتيجة وهي كالتالي :

الدخول إلى رابط موقع الشهادة السودانية.

ثم الضغط على خانة رقم الجلوس وملء البيانات بكتابته بشكل صحيح ودون أخطاء إملائية.

الخانة الثانية تطلب رقم الهاتف ويتم كتابة الرقم بشكل صحيح.

الخطولة الثالثة هي الضغط على (طلب رقم التفعيل)، ليتم إرسال رقم التفعيل للطالب عبر الجوال الخاص به الذي تم التسجيل به، والذي سيتم معرفة نتيجة الامتحانات من خلاله.

وفي الختام نتمنى التوفيق لكل طلاب وطلبة الشهادة السودانية لعام 2021، خاصة بعد عام دراسي عصيب على كافة الطلاب في العالم وليس في السودان فقط، بسبب أزمة كورونا التي أصيبت حالة التعليم في العالم بالشلل وتعليقه في كثير من الدول، ويجب العلم أن وزارة التربية والتعليم السودانية بسبب تلك الظروف السابق ذكرها، كشفت عن منح الطلاب 15 درجة رأفة في كثير من المواد الدراسية تسهيلا على الطلاب.