الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الاستحقاق

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بنفي الأخبار التي تتعلق بوقف صرف المساعدة المقطوعة حيث قالت الوزارة إن التأخر في صرف المقطوعة هو بسبب عدم الإنتهاء من مراجعة الأسماء لمعرفة مدي الاستحقاق من عدمه وذلك نتيجة وجود أعداد كبيرة تقدمت بطلب للحصول على المساعدة وفور الإنتهاء من المراجعة والتأكد من المستحقين سوف تقوم الوزارة بتحديد موعد وتاريخ الصرف.المساعدة المقطوعة وشروط الإستحقاق
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ليكون له الحق في الحصول على المقطوعة وهذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض أو المعدوم.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وثلاثون عاماً.
- لا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- يجب أن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري.
- يتم الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- بعد ذلك يتم إدخال رقم السجل المدني.
- يتم كتابة رمز التحقق والضغط على عرض.
هذا وينتظر الكثير من المستفيدين موعد الصرف وذلك نتيجة لظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كوفيد 19وما ترتب عليه بوقف كثير من الأعمال والأنشطة التجارية وكانت الوزارة قد أعلنت عن صرف المساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وذلك حرصاً من الدولة على مساعدتهم وتوفير حياة كريمة لهم ويستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية حيث يتم صرف مبلغ محدد من المال في صورة دفعات.
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بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بنفي الأخبار التي تتعلق بوقف صرف المساعدة المقطوعة حيث قالت الوزارة إن التأخر في صرف المقطوعة هو بسبب عدم الإنتهاء من مراجعة الأسماء لمعرفة مدي الاستحقاق من عدمه وذلك نتيجة وجود أعداد كبيرة تقدمت بطلب للحصول على المساعدة وفور الإنتهاء من المراجعة والتأكد من المستحقين سوف تقوم الوزارة بتحديد موعد وتاريخ الصرف.المساعدة المقطوعة وشروط الإستحقاق
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ليكون له الحق في الحصول على المقطوعة وهذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض أو المعدوم.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وثلاثون عاماً.
- لا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- يجب أن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري.
- يتم الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- بعد ذلك يتم إدخال رقم السجل المدني.
- يتم كتابة رمز التحقق والضغط على عرض.
هذا وينتظر الكثير من المستفيدين موعد الصرف وذلك نتيجة لظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كوفيد 19وما ترتب عليه بوقف كثير من الأعمال والأنشطة التجارية وكانت الوزارة قد أعلنت عن صرف المساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وذلك حرصاً من الدولة على مساعدتهم وتوفير حياة كريمة لهم ويستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية حيث يتم صرف مبلغ محدد من المال في صورة دفعات.
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