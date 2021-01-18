ماهي شروط القرص الشخصي لبنك التنميه نفاذ السعودي

بنك التنمية هو من البنوك التي لها دور كبير وشهره كبيره ف المملكة العربية السعودية وله دور هم جدا يقوم بالعمل علي خدمات تمويلية ومصرفية في المملكة العربية السعودية وتوجد شرائح للصرف لدعم المواطنين المحتاجين للتمويل للحصول علي توسع لمشروعاتهم وسد احتياجاتهم، ومن شرائح القروض التمويلية لبنك التنمية السعودي القرض الشخصي للأفراد أو قرض ( نفاذ )، ولكي نعرف عن ماهو قرض نفاذ والشروط المتبعة لهذا القرض لمساعده المواطنين في التوسع لمشروعاتها في ظل هذه الظروف الراهنة للبلاد والاحتياج المواطنين لزيادة الدخل المقدرة علي المعيشة في هذه الظروف، فقام بنك التنمية القروض الشخصية بقيمه مبلغ بداية من 60 ألف ريال وحتى 150 ألف، والهدف من هذا القرض هو مساعده المواطنين التي لديها دخل منخفض وتعتبر هذه فرصه كبيره جدآ للمواطنين لمعرفه التفاصيل عن هذا القرض وكيفيه الحصول عليه وكيفيه التقديم وشروط قرض نفاذ وهي كالاتي.

شروط القرص الشخصي نفاذ بالمملكة.

شروط القرض تبداء بدايتا من قيمه مبلغ 60 ألف ريال سعودي نقدا، ألي 150 ألف ريال سعودي، لسد احتياجات المواطن من متطلبات يحتاجها للتطوير والتوسع ف المشاريع أو في شيء يريد أن يحصل عليه ويملكه.

نفاذ هو قرض خاص بجميع الأعمال الحرة للمواطن السعودي.

ومن يحصل عليه هم أصحاب الحرف.

قيمه القرض للحصول عليه من 60 الف ريال سعودي وحتي 150 الف ريال سعودي.

العميل الذي يريد الحصول علي القرض يجب أن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام .

لكي يحصل الموظف الحكومي الخاص علي القرض لابد من أن يكون راتبه لا يزيد عن 14 الف ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن المتقدم لحوصلوا علي قرض نفاذ تكون لديه الجنسية السعودية

عند الحصول علي قرض لابد أن يكون قد انتهي من القرض السابق لديه من بنك التنمية.

وللحصول علي قرض توجد خطوات للتقديم يجب أن تتم

خطوات التقديم للحصول علي قرض نفاذ.

يجب الدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية لتسجيل الدخول واستيفاء جميع ما يتطلبه من بيانات، لتنفيذ طلب القرض، وأيضا لمعرفه الشروط والجراءات التي تتم بالطلب لتوفير كل الأوراق المطلوبة لتقديمها واتباع خطوات لحجز واستلام القرض وهي.