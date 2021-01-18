الاستعلام عن رخصة العمل بالخدمات الإلكترونية لوزارة العمل

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للعامل بوزارة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة، حيث تعمل كافة الجهات الحكومية المعنية علي تسهيل وتحسين المعاملات الحكومية إلكترونياً على جميع المقيمين داخل المملكة دون الذهاب الي مقرات العمل للاستعلام عن رخصة العمل، وتأتي أهمية البحث عن طريقة الاستعلام عن رخصة العمل من قبل كل مقيم من أجل مباشرة العمل الخاص به دون التعرض الي أي غرامات مالية أو غرامات تتعلق بالترحيل عن المملكة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن رخصة العمل، ورسوم تجديد رخصة العمل بالمملكة العربية السعودية.

رسوم رخصة العمل للمقيمين بمكتب العمل السعودي عام 1442

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسوم رخصة العمل للعامل داخل أراضي المملكة، وقد تم تحديد رسوم رخص العمل كالتالي:

يتم دفع مبلغ 100 ريال سعودي عن كل عام، يتم دفعها من قبل صاحب العمل مقابل كل عامل يعمل لديه.

حددت الوزارة أن الرسوم اليومية الخاصة بمكتب العمل تصل الي مبلغ 26 يومياً، وتحصيل مبلغ 800 ريال شهرياً، فيما تصل الرسوم السنوية الي مبلغ 9600 ريال عن كل عامل.

حدد الوزارة أنه في حالة تقليل عدد العمال لدي صحاب العمل فتقل نسبة تحصيل رسوم رخص العمل للوافدين والعكس في حالة زيادة عدد العمال.

رابط الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل عبر وزارة العمل

كافة العاملين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، يمكنهم الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية: