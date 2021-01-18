رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

نتيجة الشهادة السودانية 2020، يبحث الكثير من الطلاب السودانيين بجميع ولايات دولة السودان عن نتائج الشهادة السودانية لعام 2020،والذي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وبزيادة البحث تسبب ذلك في ضعف تحميل الموقع مما ناشدت الوزارة الطلاب واولياء الامور على التريث والقيام بتسجيل البيانات الخاصة بالطلاب وسوف يتم استخراج النتيجة بسهولة ويسر واليوم نقدم لكم رابط الاستعلام عن الشهادة السودانية بالسطور التالية تابعوا معنا.

الشهادة الثانوية السودانية 2020:

أدى طلاب المرحلة الثانوية بدولة السودان امتحاناتهم لهذا العام ، وانتهت عملية تصحيح ورصد الدرجات واعتمدت النتيجة رسميا وتم الإعلان عن اوائل الشهادة السودانية ومن بينهم الطالبة الأولى ريان هشام بنسبة 98.3% ، والطالب محمد الصادق بنسبة 98%.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

أعلن وزير التربية والتعليم عن نتائج الشهادة السودانية للعام الحالى والتى بلغت نسبة النجاح بها نسبة 90% والتي خالفت جميع التوقعات ، التي أدى بها الطلاب الامتحانات في ظل الوضع الراهن ما بين الخوف والقلق، هذا وقد اتاحت الوزارة الموقع الخاص بها امام الجميع للدخول عليه مجانا والاطلاع على النتيجة وفقا للخطوات التالية: يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم السودانية .

اختر ايقونة الشهادة الثانوية.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أدخل الرقم الوطني الخاص بالطالب .

اختر ايقونة الاستعلام عن النتيجة.

انتظر قليلا وسوف يتم إظهار النتيجة على الفور . الوسوم

نتيجة الشهادة السودانية 2020، يبحث الكثير من الطلاب السودانيين بجميع ولايات دولة السودان عن نتائج الشهادة السودانية لعام 2020،والذي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وبزيادة البحث تسبب ذلك في ضعف تحميل الموقع مما ناشدت الوزارة الطلاب واولياء الامور على التريث والقيام بتسجيل البيانات الخاصة بالطلاب وسوف يتم استخراج النتيجة بسهولة ويسر واليوم نقدم لكم رابط الاستعلام عن الشهادة السودانية بالسطور التالية تابعوا معنا.

الشهادة الثانوية السودانية 2020:

أدى طلاب المرحلة الثانوية بدولة السودان امتحاناتهم لهذا العام ، وانتهت عملية تصحيح ورصد الدرجات واعتمدت النتيجة رسميا وتم الإعلان عن اوائل الشهادة السودانية ومن بينهم الطالبة الأولى ريان هشام بنسبة 98.3% ، والطالب محمد الصادق بنسبة 98%.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

أعلن وزير التربية والتعليم عن نتائج الشهادة السودانية للعام الحالى والتى بلغت نسبة النجاح بها نسبة 90% والتي خالفت جميع التوقعات ، التي أدى بها الطلاب الامتحانات في ظل الوضع الراهن ما بين الخوف والقلق، هذا وقد اتاحت الوزارة الموقع الخاص بها امام الجميع للدخول عليه مجانا والاطلاع على النتيجة وفقا للخطوات التالية: يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم السودانية .

اختر ايقونة الشهادة الثانوية.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أدخل الرقم الوطني الخاص بالطالب .

اختر ايقونة الاستعلام عن النتيجة.

انتظر قليلا وسوف يتم إظهار النتيجة على الفور .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.