سوريا تنفى عقد أى لقاء مع مسؤولين إسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الصادر اليوم، قال المصدر السورى: "تنفى الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التى تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حدوث لقاءات سورية إسرائيلية فى أى مكان".

واعتبر المصدر السورى أن "نشر مثل هذه الأنباء محاولة فاشلة من ممولى هذه الصحف للتشكيك بمواقف سوريا المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلى".

كما شدد المسؤول على أن سوريا "كانت ولاتزال واضحة فى سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربى السورى المحتل والأراضى العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

كانت وسائل إعلام عربية ذكرت، أمس الأحد، أن "وفدًا إسرائيليًا زار قاعدة حميميم العسكرية الروسية فى محافظة اللاذقية على الساحل السورى، والتقى بوفد حكومى سورى بتنسيق مع روسيا".