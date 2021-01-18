البنتاجون ينشر مئات العسكريين في الخدمة لتأمين تنصيب بايدن

سمحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمئات من الجنود في الخدمة الفعلية بدعم الإجراءات الأمنية المعززة المتعلقة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وتواصل سلطات إنفاذ القانون المحلية تعقب تهديدات العنف في عاصمة البلاد في الأيام التي سبقت الاحتفال، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي الدفاع.

وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قال مسؤول دفاعي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات الحساسة، إن 750 فردًا في الخدمة الفعلية تم نشرهم هذا الأسبوع يشملون أفراد خدمة لديهم خبرة في التعامل مع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمتفجرة، إضافة إلى التخلص من الذخائر المتفجرة والفرق الطبية الماهرة في الاستجابة للصدمات.

قال المسؤول إن وزارة الدفاع أذنت أيضًا للموظفين في الخدمة الفعلية بالتنسيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، والموظفين الطبيين لإجراء اختبار Covid-19 لدعم الطبيب المعالج في الكونغرس ، وموظفي الإدارة والدعم الإضافيين.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تكون فيه السلطات في حالة تأهب قصوى، وبعد حريق في المنطقة العامة لمبنى الكابيتول الأمريكي. بينما تم إغلاق مبنى الكابيتول لفترة وجيزة، ما أدى إلى تعليق بروفة تنصيب بايدن يوم الأربعاء، تبين أن مصدر الحريق هو خزان غاز البروبان الذي انفجر في مخيم للمشردين في مكان قريب.

إجمالًا، سمح البنتاجون لحوالي 2750 فردًا في الخدمة الفعلية لدعم التنصيب، لكن الجزء الأكبر منهم - حوالي 2000 - من أجل "الدعم الاحتفالي"، مثل الفرقة الموسيقية، كما قال المسؤول.

أمر قادة الأمن القومي في جميع أنحاء البلاد باستعراض غير مسبوق للقوة هذا الأسبوع قبل التنصيب. ستنضم فرق الخدمة الفعلية إلى ما يقرب من 21500 من رجال الحرس الوطني المنتشرين حاليًا في منطقة العاصمة الوطنية لمساعدة السلطات المدنية على الاستجابة لخطر العنف المحتمل في الأيام التي سبقت التنصيب. وقد يرتفع هذا العدد إلى 25 ألف من رجال الحرس ، كثير منهم يحمون مبنى الكابيتول ، مسلحين بأسلحة فتاكة ومعدات مكافحة الشغب.