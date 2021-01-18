نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق استخباراتي أمريكي بعد سرقة الحاسوب الشخصي لـ نانسي بيلوسي (فيديو) في المقال التالي

تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى بالولايات المتحدة، إفادات خطية من صديق فتاة شاركت فى حصار مبنى الكابيتول، 6 يناير الماضى، كشفت أن الفتاة التى سرقت حاسوبًا "لاب توب" من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، تنوى بيعه فى روسيا. ووفقا لموقع " businessinsider"، فإن الشهادة الخطية والتى هى جزء من القضية الجنائية ضد رايلى جون ويليامز، ذكرت أنه فى الأيام التى تلت الحصار.

أحمد جودة - القاهرة - أعدت قناة"الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "حاسوب نانسي بيلوسي قد يصل للروس"، حيث



وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالى مكالمات من شخص ادعى أنه صديق لوليامز، وقال إنه رآها تسرق شيء من مكتب نانسى بيلوسى، لكنه ليس متأكدًا من أنه حاسوبها الشخصى، موضحا أن الفتاة تعتزم بيع الحاسوب إلى المخابرات الروسية.