نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غازي فيصل: ما حدث في حلبجة جريمة كبرى ضد الإنسانية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي أحمد الادهمي في برنامج رأس السطر على قناة التغيير الفضائية أن ما حدث في حلبجة هي عبارة عن جريمة كبرى ضد الإنسانية.

وأضاف "حسين":" ما حدث هو عبارة عن إبادة للناس الفقراء وأنها شاهد على ما ارتكبته ايران واستخدامها للأسلحة المحرمة دوليا".

وتحدث مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية عن استخدام طهران للأسلحة الكيمياوية في الحرب على العراق وقاذفات نووية أمريكية كانت تتجول في سماء إيران.

كما رافق "حسين" أيضا خلال البرنامج العميد الركن الدكتور صبحي ناظم للتعليق على كشف الادارة الامريكية ورفع السرية عن التقارير المتعلقة بمسؤولية إيران عن قصف العراق بالأسلحة الكيمياوية خلال الحرب العراقية الايرانية خصوصا قصف البصرة عام ١٩٨٧م وقصف حلبجة بالسيانيد والتي تعد جريمة بشعة ارتكبتها إيران ضد الشعب الكردي وهذا ما أكدته تقارير المخابرات السوفيتية كي جي بي ومركز الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية.