لعبة فورت نايت باتل رويال.. من هو كوشون تاكامي وأهم تحديثات 2021 Fortnite Battle Royale الجديدة

لعبة فورت نايت باتل رويال هي أحد أشهر العاب الفيديو، Fortnite Battle Royale هي لعبة قتالية جماعية، تم إصدارها عام 2018 وذلك في المتاجر الإلكترونية المجانية، تم تصميم هذه اللعبة باستخدام محرك الألعاب انريل انجن الذي يعد من محركات الألعاب المجانية والمبني بلغة c++، وتعمل فورتنايت علي العديد من المنصات منها : ويندوز، اكس بوكس ون ، مايكروسوفت، بلاي ستيشن وماك أو اس، وهي من انتاج شركة ايبك غيمر الامريكية .فكرة لعبة فورت نايت باتل رويال
فكرة هذه اللعبة مستوحاة من فكرة رواية لشخصين يابانيان لهما اسم واحد وهو باتل رويال وهي من تأليف الكاتب كوشون تاكامي وهو ياباني الجنسية، تدور اللعبة علي فكرة البقاء حيث الفائز هو من يصمد للنهاية، تبدأ اللعبة عندما يصل عدد اللاعبين إلي 100 لاعب و يصل اللاعبين إلي الجزيرة بواسطة باص ولكن يطير، كما يستخدمون طائرة شراعية للهبوط علي متن الجزيرة، ثم بعد ذلك يتم البدء باللعب بدون أي معدات ولا استخدام دروع، ويجب علي اللاعبين البحث في مباني الجزيرة والمساحات المجاورة والصناديق علي المعدات والدروع والأدوية، ثم بعد ذلك يتم التخلص والقضاء علي اللاعبين الآخرين، كما يمكن أن يلعب اللاعب لعب فردى أو ثنائي أو جماعي مكون من أربعة لاعبين، ومساحة اللعب تقل باستمرار، و في النهاية يكون الفائز هو من بقي وصمد لنهاية .تحديث فورتنايت 2021
مع بداية العام الحالي قامت شركة ايبك بالإعلان عن تحديث فورت نايت الجديد والقادم بقوة ومن أهم ملامح التحديث الجديد:
- تمكين اللاعبين من إجراء بعض التعديلات على المعدات المستخدمة أثناء اللعبة مما يزيد من فاعليتها وقوتها، وتمكنهم من الفوز والصمود للنهاية.
- تحسينات كبيرة على المؤثرات الصوتية والبصرية والخرائط في اللعبة لتحقيق تجربة مستخدم جيدة وزيادة المتعة للاعبين وجو المغامرة.
الوسوم
لعبة فورت نايت باتل رويال هي أحد أشهر العاب الفيديو، Fortnite Battle Royale هي لعبة قتالية جماعية، تم إصدارها عام 2018 وذلك في المتاجر الإلكترونية المجانية، تم تصميم هذه اللعبة باستخدام محرك الألعاب انريل انجن الذي يعد من محركات الألعاب المجانية والمبني بلغة c++، وتعمل فورتنايت علي العديد من المنصات منها : ويندوز، اكس بوكس ون ، مايكروسوفت، بلاي ستيشن وماك أو اس، وهي من انتاج شركة ايبك غيمر الامريكية .فكرة لعبة فورت نايت باتل رويال
فكرة هذه اللعبة مستوحاة من فكرة رواية لشخصين يابانيان لهما اسم واحد وهو باتل رويال وهي من تأليف الكاتب كوشون تاكامي وهو ياباني الجنسية، تدور اللعبة علي فكرة البقاء حيث الفائز هو من يصمد للنهاية، تبدأ اللعبة عندما يصل عدد اللاعبين إلي 100 لاعب و يصل اللاعبين إلي الجزيرة بواسطة باص ولكن يطير، كما يستخدمون طائرة شراعية للهبوط علي متن الجزيرة، ثم بعد ذلك يتم البدء باللعب بدون أي معدات ولا استخدام دروع، ويجب علي اللاعبين البحث في مباني الجزيرة والمساحات المجاورة والصناديق علي المعدات والدروع والأدوية، ثم بعد ذلك يتم التخلص والقضاء علي اللاعبين الآخرين، كما يمكن أن يلعب اللاعب لعب فردى أو ثنائي أو جماعي مكون من أربعة لاعبين، ومساحة اللعب تقل باستمرار، و في النهاية يكون الفائز هو من بقي وصمد لنهاية .تحديث فورتنايت 2021
مع بداية العام الحالي قامت شركة ايبك بالإعلان عن تحديث فورت نايت الجديد والقادم بقوة ومن أهم ملامح التحديث الجديد:
- تمكين اللاعبين من إجراء بعض التعديلات على المعدات المستخدمة أثناء اللعبة مما يزيد من فاعليتها وقوتها، وتمكنهم من الفوز والصمود للنهاية.
- تحسينات كبيرة على المؤثرات الصوتية والبصرية والخرائط في اللعبة لتحقيق تجربة مستخدم جيدة وزيادة المتعة للاعبين وجو المغامرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعبة فورت نايت باتل رويال.. من هو كوشون تاكامي وأهم تحديثات 2021 Fortnite Battle Royale الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.