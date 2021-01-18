لعبة فورت نايت باتل رويال.. من هو كوشون تاكامي وأهم تحديثات 2021 Fortnite Battle Royale الجديدة

لعبة فورت نايت باتل رويال هي أحد أشهر العاب الفيديو، Fortnite Battle Royale هي لعبة قتالية جماعية، تم إصدارها عام 2018 وذلك في المتاجر الإلكترونية المجانية، تم تصميم هذه اللعبة باستخدام محرك الألعاب انريل انجن الذي يعد من محركات الألعاب المجانية والمبني بلغة c++، وتعمل فورتنايت علي العديد من المنصات منها : ويندوز، اكس بوكس ون ، مايكروسوفت، بلاي ستيشن وماك أو اس، وهي من انتاج شركة ايبك غيمر الامريكية .

فكرة لعبة فورت نايت باتل رويال

فكرة هذه اللعبة مستوحاة من فكرة رواية لشخصين يابانيان لهما اسم واحد وهو باتل رويال وهي من تأليف الكاتب كوشون تاكامي وهو ياباني الجنسية، تدور اللعبة علي فكرة البقاء حيث الفائز هو من يصمد للنهاية، تبدأ اللعبة عندما يصل عدد اللاعبين إلي 100 لاعب و يصل اللاعبين إلي الجزيرة بواسطة باص ولكن يطير، كما يستخدمون طائرة شراعية للهبوط علي متن الجزيرة، ثم بعد ذلك يتم البدء باللعب بدون أي معدات ولا استخدام دروع، ويجب علي اللاعبين البحث في مباني الجزيرة والمساحات المجاورة والصناديق علي المعدات والدروع والأدوية، ثم بعد ذلك يتم التخلص والقضاء علي اللاعبين الآخرين، كما يمكن أن يلعب اللاعب لعب فردى أو ثنائي أو جماعي مكون من أربعة لاعبين، ومساحة اللعب تقل باستمرار، و في النهاية يكون الفائز هو من بقي وصمد لنهاية .

تحديث فورتنايت 2021

مع بداية العام الحالي قامت شركة ايبك بالإعلان عن تحديث فورت نايت الجديد والقادم بقوة ومن أهم ملامح التحديث الجديد: