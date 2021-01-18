رابط تمويل تسهيل بدون تحويل راتب أو كفيل يصل لـ 60 ألف ريال

تمويل تسهيل ، هو برنامج تقدمه الشركة المتحدة للخدمات المالية، وهو مصمم لكي يتناسب مع احتياجات المواطن السعودي الشرائية من اكسترا من خلال أقساط شهرية مناسبة وشروط بسيطة ميسرة، وجميع المنتجات من اكسترا متوفرة من خلال هذا البرنامج التمويلي، ويبدأ التمويل من 4000 ريال سعودي ويصل لـ 60000 الف ريال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مميزات وشروط الحصول على التمويل، ويستطيع أي شخص الحصول عليه من خلال الدخول رابط تمويل تسهيل.

مميزات تمويل تسهيل

يشتمل هذا التمويل على العديد من المزايا وهى كما يلي:-

التمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي. التمويل بدون تحويل للراتب أو وجود كفيل. فترات تسديد التمويل مرنة وتصل إلى 36 شهر. تمويل اكسترا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يحتاج التمويل إلى توفر الأوراق الآتية:-

بطاقة الهوية الوطنية، الإقامة، والعنوان الوطني، والـ GOSI.

بالنسبة للمتقاعدين يجب إحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية، أو المؤسسة العامة للتقاعد.

أما العاملين بالقطاع العسكري فيجب إحضار بطاقة العمل وتعريف الراتب.

شروط تمويل تسهيل لموظفي القطاع الحكومي والخاص

يجب أن تتوفر الشروط التالية للحصول على التمويل وهى كما يلي:-

إذا كان عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل من 23 إلى 25 يجب ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة. إذا كان العمر من 25 وحتى 60 يجب ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر للسعوديين، وعن سنة كاملة للمقيمين. لا يقل الراتب الشهري للسعوديين والمقيمين عن 5 آلاف ريال سعودي. أن تكون جهة العمل المنتسب لها العميل معتمدة من الشركة المتحدة للخدمات المالية.

شروط تمويل تسهيل للمتقاعدين

يجب أن تتوفر هذه الشروط للحصول على التمويل وهى كما يلي:-

لا يزيد سن المتقدم عن 65 عاماً عند تسديد آخر قسط. لا يقل صافي الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي. أن يكون المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو المؤسسة العامة للتقاعد.

شروط موظفي القطاع العسكري

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في منتسبي القطاع العسكري للحصول على تمويل تسهيل وهى كالآتي:-