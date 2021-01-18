الشرطة الهولندية تعتقل 100 شخص فى مظاهرات ضد قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الشرطة فى مدينة أمستردام استخدمت مدافع المياه لتفرقة مظاهرة مكونة من نحو 2000 شخص تجمعوا فى مسيرة غير مصرح بها بالقرب من منطقة متحف المدينة.

وأوضحت بلدية أمستردام أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على قوات الأمن، مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الشغب أصدرت "أمرًا طارئًا" واتخذت إجراءات لتفريق الحشد؛ لأن الناس لم يلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعى، وتم اعتقال نحو 100 شخص.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت فى ديسمبر الماضى إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية لوقف انتشار الفيروس، قبل أن تمدد هذا الأسبوع الإغلاق الوطنى لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.