جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الشرطة فى مدينة أمستردام استخدمت مدافع المياه لتفرقة مظاهرة مكونة من نحو 2000 شخص تجمعوا فى مسيرة غير مصرح بها بالقرب من منطقة متحف المدينة.
وأوضحت بلدية أمستردام أن المتظاهرين ألقوا الحجارة على قوات الأمن، مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الشغب أصدرت "أمرًا طارئًا" واتخذت إجراءات لتفريق الحشد؛ لأن الناس لم يلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعى، وتم اعتقال نحو 100 شخص.
وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت فى ديسمبر الماضى إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية لوقف انتشار الفيروس، قبل أن تمدد هذا الأسبوع الإغلاق الوطنى لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الهولندية تعتقل 100 شخص فى مظاهرات ضد قيود كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.