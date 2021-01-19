تبيض الأظافر بطريقة سحرية بمكونات بالمنزل في خلال دقائق، هناك الكثير من السيدات الذين يعانون من غمقان الأظافر فيكون أظافرهم صفراء اللون و أيضا يعانون من ضعف في الأظافر وتكسرها، وقد يعود ذلك إلى عدة أسباب مختلفة منها نقص في بعض من الفيتامينات، سوف نعرض لكم في هذا المقال بعض الخلاطات الطبيعية وطرق تبيض الأظافر بطريقة سحرية بمكونات بالمنزل في خلال دقائق.

تبيض الأظافر بطريقة سحرية بمكونات اليمون والملح

عليكي أولا أن تجدي وعاء ثم ضيفي فيه العصير الليمون ونصف ملعقة من الملح ثم قومي بنقع أظافرك لمدة عشر دقائق للحصول على الأظافر طويلة وقوية وبيضاء.

تبيض الأظافر بطريقة سحرية بمكونات معجون الأسنان واليمون

ضعي القليل من الماء الدافئ ثم اخلطي معه المعجون الأسنان ونصف اليمون وأبداي في نقع أظافرك لمدة 10 دقائق ثم افركي أظافرك بفرشاة الأسنان جيدا و اشطفي اظافرك للحصول على الأظافر المطلوبة و قوية و بيضاء.

معجون البطاطا لتبيض الأظافر

عليكي أولا النقع يدك في الماء دافئ ثم ضعي البطاطا المقشرة في ماء مغلي من اجل سلقها أو بنقعها بالماء بعد ذلك ضعي البطاطا المقشرة في الخلاط الكهربائي واهرسيها جيدًا ، وبعدها استخدمي الخليط كمعجون علي يدك و أظافرك كقناع لتبيض الأظافر واليدين. ضعي هذا الخليط على أظافرك ويديك لمدة تصل إلى 20 دقيقة. بعدها اغسلي يديكِ بماء دافئ للحصول على الأظافر المطلوبة و قوية و بيضاء.