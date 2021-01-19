وزارة الموارد البشرية : موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ برقم الطلب

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه لا يوجد موعد معين لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ، وهناك أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرب صرف المساعدة المقطوعة، وسوف يكون الأولوية في الصرف للمواطنين اللذين كان لهم الأسبقية في التقديم، بشرط أن تنطبق عليهم الشروط التي وضعها الضمان الاجتماعي السعودي، وتصرف المساعدة المقطوعة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

تصرف أيضاً لكبار السن الغير قادرين على العمل وليس لديهم دخل ثابت، والمطلقات الذين ليس لديهم أي دخل شهري ثابت، وأصحاب العجز الجزئي، والعجز الكلي، والأرملة التي تعول أطفال وليس لها أي دخل شهري، ويتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي، بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعمل دراسة حالة على كل المتقدمين، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً للإعانات المقطوعة، وبعد الانتهاء من دراسة حالة الأشخاص المتقدمين، يتم وضعهم على قوائم الانتظار حتى يأتي دورهم في الصرف، ويتم إيداع المخصصات المالية لهم في حساباتهم البنكية، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني، بشرح طريقة التسجيل في المقطوعة، وشرح الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، ورابط التسجيل في المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

حدد الضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على المساعدة المقطوعة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:-

يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على مقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن 35 عاماً. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو سعودية متزوجة من غير سعودي، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي. لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للصرف. لا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية. أن يكون المتقدم من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو من محدودي الدخل، والمطلقات، والأرامل، وأصحاب الاحتياجات الخاصة. يستطيع كل مواطن سعودي أو مواطنة سعودية، غير متزوج أو متزوجة، الحصول على دعم الضمان الاجتماعي السعودي، إذا كان راتبة الشهري لا يتخطى 3000 ريال سعودي، وإذا كان متزوج ويعول أسرة لا يتخطى راتبة 8640 ريال سعوي. يستطيع أي مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية الحصول على المساعدة المقطوعة السعودية مرة كل عام، بشرح مرور عام على تاريخ الصرف، وأن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وليس لديه أي دخل ثابت آخر غير معاش الضمان الاجتماعي. يستطيع أي شخص الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة كل عامين، إذا كان من مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي، ولديه دخل آخر ثابت، بحيث لا يتخطى الدخل الشهري الحد المانع لصرف المساعدات المقطوعة. الحد الأقصى الذي يستطيع أي مواطن الحصول عليه من المساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة النقدية التي يحصل عليها أي مواطن، عن طريق تحديد الراتب الشهري للشخص المتقدم، وعدد أفراد الأسرة، حيث يتم قسمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة على عدد أفراد الأسرة. لا يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على الإعانة المقطوعة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية. تصرف المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حسب أسبقية التقديم عليها، وتوافر الشروط التي وضعها الضمان الاجتماعي في المتقدمين، ويتم وضعهم على قوائم الانتظار لحين صرفها، ويتم وضع قيمة هذه الإعانات المقطوعة في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين منها عند نزولها والموافقة على صرفها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية. أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة يسكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي الذي تقدم إليه للحصول على المقطوعة. أن يقوم المتقدم بإحضار ما يثبت الراتب أو قيمة التقاعد وذلك للحالات التي تتقاضى راتب أخر. على الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إحضار رقم حساب الآبيان وأن يكون موثق من البنك.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة

طالبت وزارة الموارد البشرية السعودية المواطنين السعوديين التسجيل في المساعدات المقطوعة من خلال الخطوات التالية:-

القيام بالدخول موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قيام المتقدم بتسجيل رقم السجل المدني على الموقع الإلكتروني.

على الموقع الإلكتروني. القيام بتسجيل تاريخ الميلاد في المكان المخصص.

تسجيل رقم الهاتف المحمول مع تأكيد تسجيل الهاتف.

تسجيل الباسورد وتأكيده.

أن تكون كلمة السر مكونة من خروف انجليزية كبيرة وأرقام.

قيام المستفيد من المساعدة المقطوعة بإدخال رمز التحقق البشري.

بإدخال رمز التحقق البشري. الضغط على أيقونة تعهد ثم الضغط على تسجيل.

الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة

السعوديات الأرامل والمطلقات وليس لديهم معاش ثابت. المواطنين السعوديين الذين يتقاضون المعاشات الضمانية. السعوديين الذين لديهم عجز جزئي أو كلي وليس لديهم معاش ثابت. أسر المسجونين وليس لديهم مصدر رزق ثابت. السعوديات المهجورات ولا يعرفن مكان تواجد أزواجهن. كبار السن الذين لا يستطيعون القيام بأي أعمال تدر عليهم دخل.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، أن صرف المساعدة المقطوعة ليس له وقت محدد، وطالبت المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، التسجيل في البرنامج حتى يستطيعون الحصول عليها، وقالت الوزارة أن المواطنين اللذين تنطبق عليهم الشروط، يتم وضعهم على قوائم الانتظار حسب أولوية التقديم حتى يحين موعد الصرف.