الاحتجاجات فى تونس .. العفو الدولية تدعو لضبط النفس والإفراج عن حمزة نصرى

جدة - نرمين السيد - دعت منظمة العفو الدولية إلى ضبط النفس إثر احتجاجات استمرت لعدة أيام فى تونس، وأدت إلى اشتباكات مع قوات الأمن وإطلاق الغاز المسيل للدموع، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأوردت المنظمة لقطات مصورة تظهر أفرادا من الشرطة يضربون الموقوفين، وقالت، إن على السلطات أن تفرج فورا عن حمزة نصرى جريدى، وهو ناشط حقوقى اعتقل اليوم الإثنين. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيونى، إن الشرطة اعتقلت 632 شخصا أمس الأحد، بعد أعمال شغب فى أنحاء البلاد شملت أعمال نهب واعتداءات على الممتلكات.

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