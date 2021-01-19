جونسون: الأمور ستكون مختلفة جدا في بريطانيا بحلول الربيع 

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع في ما يتعلق بفيروس كورونا سيكون مختلفا للغاية بحلول الربيع مع تسريع بريطانيا برنامج التطعيم لحماية الفئات الأكثر ضعفا من المرض.
وقال "الأمور ستكون مختلفة جدا بحلول الربيع. هذا لا يعني أننا لن نتعايش مع عواقب وصول جائحة الفيروس التاجي لفترة من الوقت في المستقبل".
وكان وزير نشر اللقاحات في بريطانيا نديم الزهاوي قال اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة تقوم بتلقيح 140 شخصا في الدقيقة ضد كوفيد -19 في المتوسط.
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