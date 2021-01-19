أكد مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا على 100 ألف فى الأسبوع.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.
وتابع كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: من المتوقع زيادة وفيات كورونا لأكثر من 100 ألف أسبوعيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.