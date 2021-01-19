المغرب يسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في ميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وقالت الصحة المغربية، في بيان، إن المصاب لا تظهر عليه أي أعراض، ويوجد حاليا في العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقًا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في المغرب، وفقًا لما نقله موقع "هسبريس" المغربي.

يذكر أن المغرب سجّل أمس، الإثنين، 473 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 460,144 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.