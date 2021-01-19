نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية السودانية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية السودانية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده صباح اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021، وتتضمن النتيجة نتائج الطلاب المصريين في السودان والمغتربين بجانب طلاب السودان بصفة أساسية، ويتلهف الطلاب والأهل لمعرفة نتائج الامتحانات والتي سيترتب عليها تحقيق أحلام الكثير من الأسر والطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بكليات معينة، وقد توجهت الأستاذة تماضر الطريفي عوض الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم السودانية بخالص الشكر والتقدير للشعب السوداني على مثابرتهم وعزمهم على النجاح، ومن الجدير بالذكر أن العديد من الطلاب المصريين يتوجهون سنوياً للحصول على شهادة الثانوية العامة من السودان ثم إجراء معادلة الدرجات والتقديم في الجامعات المصرية.

كان عام 2020 عام التحدي لجميع طلاب الثانوية وخاصة المغتربين منهم بسبب تفشي وباء كورونا في العالم وتوقف الدراسة لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمان العديد من الطلاب من حضور الدروس العلمية في المدارس بسبب كورونا، وقد مثل الأمر عبئاً كبيراً على الأهل ممن فقدوا وظائفهم خلال الجائحة وعزمهم على إتمام أبنائهم لهذه المرحلة الهامة من الدراسة، وسوف نستعرض معكم في السطور التالية آخر أخبار الشهادة السودانية اليوم.

رابط نتيجة الثانوية السودانية وطريقة استخراجها

وفرت وزارة التربية والتعليم بالسودان إمكانية استخراج النتيجة عبر الرابط الرسمي للنتائج وللحصول على نتيجتك عليك إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط موقع نتيجة الثانوية السودانية.

سوف تظهر أمامك نافذة خاصة بإدخال بيانات الطالب.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب ورقم الهاتف الخاص به في الأماكن المخصصة لذلك.



قم بالنقر على أيقونة طلب رمز التفعيل ثم اتبع بقية الإجراءات وسوف تظهر أمامك النتيجة.

يرجى العلم أن رسوم الخدمة الخاصة بالحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط 30 جنيه سوداني شاملة الضريبة، وتكلفة الخدمة مكتوبة أسفل أيقونة رمز التفعيل.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم تم الإعلان عن أوائل شهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وقال السيد مدير عام الإدارة العامة للقياس والامتحانات الأستاذ العبيد أحمد أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات هذا العام قد انخفض مقارنة بأعداد العام الماضي بنسبة نقصان قدرها 6.5%، كما زادت نسبة غياب الطلاب بسبب جائحة كورونا.