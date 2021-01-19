الأمم المتحدة : هذه أول دولة تبدأ بتطعيم اللاجئين على أراضيها

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أكدت المفوضية أنه تلقيح نحو 100 لاجئ حتى الآن، مشيرة إلى أن عملية التطعيم ستستمر فى الأيام المقبلة على دفعات وبشكل يومى.
وأضافت: "4 حافلات صغيرة قدمت من مخيم الزعترى الذى يأوى نحو 80 ألف لاجئ سورى إلى مركز صحى فى محافظة المفرق شمال عمان، لتلقى اللقاح بعملية أشرف عليها موظفو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وذكرت الأمم المتحدة أنه تم حتى الآن، رصد 1992 إصابة بوباء كوفيد 19 فى صفوف اللاجئين السوريين بالأردن.
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