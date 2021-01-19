قبل تنصيبه.. موعد وصول بايدن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

يصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، تمهيدا لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، غدا الأربعاء، 20 من يناير الجاري.

وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أمس الاثنين، إن وزارة الدفاع ستدقق في أفراد الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن البنتاجون لم يتلق أي معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد من الداخل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كان يقوم بفحص جميع قوات الحرس الوطني الأمريكية البالغ عددها 25000 والذين سيشاركون في ضمان الأمن في حفل التنصيب القادم لاستبعاد الهجمات الداخلية.

ووفقا لبيان صادر عن "ميللر"، قال فيه: "كما هو معتاد بالنسبة للدعم العسكري للأحداث الأمنية الكبيرة، ستقوم الوزارة بفحص رجال الحرس الوطني الموجودين في واشنطن العاصمة، بينما لا توجد لدينا معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد من الداخل، فإننا لا ندخر جهدا في تأمين العاصمة".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة على أن عناصر الحرس الوطني تلقوا تعليمات بإبلاغ قيادتهم بأي أنشطة مشبوهة يلاحظونها.