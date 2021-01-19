نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية السودانية 2020 وأسماء الطلبة الأوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية السودانية، يترقب الجميع أخبار الشهادة السودانية من الطلبة وأولياء الأمور خصوصاً بعد تأخر إعلان نتائج ٢٠٢٠ بسب الظروف التي تمر بها السودان مثلها مثل بقية العالم بسبب جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية السودانية اليوم الاثنين الموافق ١٨ يناير ٢٠٢١ من خلال مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم السودان، والذي يتم من خلال إعلان أسماء أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية السودانية ٢٠٢٠،بحيث يتم رفع نتائج الطلبة مباشرةً بعد انعقاد هذا المؤتمر الصحفي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، بحيث يمكن للطلبة في جميع أنحاء ولايات السودان استخراج النتائج عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس فقط ومن خلال عدة خطوات بسيطه، سوف نتطرق لها لاحقاً في هذا المقال بالتفصيل.

رابط نتيجة الثانوية السودانية 2020:

يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة شهادة الثانوية السودانية، وبعدها قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك، ورقم هاتفك الخاص، ثم الضغط على طلب رمز التفعيل.

ومن الجدير بالذكر أن النتيجة ليست متاحة هذا العام من خلال المركز القومي للمعلومات مجاناً كما كل عام، نتيجة لعدم توفيرها من خلال وزارة التربية والتعليم وسوف تجدها فقط من خلال الرابط السابق وهو رابط وزارة التربية والتعليم لشهادة الثانوية السودانية، حيث قامت الوزارة بمنحها لشركات الاتصالات ليتمكن الطلبة من معرفة درجاتهم من خلال مبلغ مالي قيمته 30 جنية سوداني.

في حين أوضحت الوزارة أنه سوف يتم توزيع شهادة الثانوية على الطلبة في المدارس التابعين لها في مدة أقصاها 21 يوماً.

كما أوضحت أنه في حالة عدم وجود شهادة دراسية لطالب معين فهذا يكون بسبب خلل ما، إما في إدارة المدرسة التابع لها أو منه شخصياً أي أنه لم يقم بإرسال الرقم القومي الصحيح لاستخراجها.

نتيجة أوائل الطلبة 2020:

الطالب الأول: ريان هشام إسماعيل سري من ولاية الخرطوم بنسبة 98.3.

الطالب الثاني: آلاء مروان محمد سعيد النور من ولاية البحر الأحمر.

الطالب الثاني مشترك محمد الصادق علي الأمين من ولاية الخرطوم.

السادس أية جمال الدين محمد ياسين من ولاية الخرطوم بنسبة 97.9.

السابع مشترك إيلاف عبد الباقي محمد من ولاية الجزيرة بنسبة 97.7.

السابع مشترك أسرار نبيل أمين عبد الله ولاية كسلا بنسبة 97.7.

الثامن مي عبد القادر خالد محمد علي من ولاية الخرطوم بنسبة 97.6.

التاسع مشترك لين عبد العزيز محمد عبد المنعم ولاية الخرطوم 97.6.

وفي الختام نتمنى دوام النجاح والتوفيق لكل طلبة الشهادة السودانية 2020.