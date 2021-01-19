نتيجة الشهادة الثانوية 2020 برقم الجلوس للطالب لمعرفة النتيجة المعلنة

نتيجة الشهادة الثانوية 2020 التي سوف تكون متاحة لكل طالب وطالبة في المرحلة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة وذلك من خلال الوسيلة المتاحة عبر الموقع الرسمي معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة فمجرد إدخال البيانات الخاصة بالطلبة عبر الرابط الرسمي بالإضافة للاسم فيتم الدخول علي الموقع وتكون النتيجة متاحة لهم ، نتيجة الثانوية العامة السودان والتي كانت تصريحات خاصة بها في مؤتمر صحفي منذ قليل ومن بعدها يتم إطلاق النتيجة وتكون متاحة علي الموقع الخاضع لوزارة التربية والتعليم السودانية نتيجة الشهادة الثانوية 2020 والتي تم التوجيه من وزارة التربية والتعليم لكل من حضر للحفل الذي تم أقامته بخصوص الإعلان النتيجة وتم توجيه الشكر لكل من كان في هذا الحفل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية وكان قد تم الإعلان عن النتيجة بعد المؤتمر الصحفي الخاص بها منذ ساعات قليلة وسوف تكون متاحة علي موقع نتيجة الشهادة السودانية الرسمي الخاضع للوزارة والذي يمثل رابط نتيجة الشهادة السودانية وهذه هي الوسيلة الرسمية من قبل الوزارة .

يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاضع لوزارة التربية والتعليم السودانية موقع نتيجة الشهادة السودانية . يتم في الخطوة الأولي بأن يقوم الطالب بإدخال الرقم الخاص به الرقم الوطني علي رابط نتيجة الشهادة السودانية. في الخطوة الثالثة يقوم الطالب بإدخال الرقم الخاص به “رقم الجلوس” و نتيجة الثانوية العامة السودانية برقم الجلوس . نتيجة الشهادة السودانية وفي الخطوة الرابعة يقوم الطالب بكتابة الاسم الرباعي الخاص به . من بعد ذلك يتم الضغط علي الخانة “استعلام” ويتم بعد ذلك ظهور نتيجة خاصة بكل طالب نتيجة الشهادة الثانوية 2020 .

نتيجة الشهادة الثانوية 2020 وما هي الخطوات الواجب إتباعها لمعرفة النتيجة :-رابط نتيجة الشهادة السودانية شهد منذ ساعات قليلة بحث للاستعلام عن النتيجة :-

نتيجة الثانوية العامة السودان والتي شهدت منذ ساعات قليلة ومن بعد المؤتمر الصحفي الذي تم أقامته عمليات البحث الموسعة والكبرية علي مواقع البحث وعلي موقع نتيجة الشهادة السودانية الرسمي الخاضع لوزارة التربية والتعليم السودانية نتيجة الشهادة السودانية وكان الإعلان من وزارة التربية والتعليم بأنها قد اعتمدت النتيجة الخاصة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية وتم إتاحتها عبر الوسائل الرسمية المعلن عنها من قبل الوزارة وهي خاصة بالصف الدراسي الأول المنتهي ويخص نتيجة الشهادة الثانوية 2020 ومتاحة لجميع الطلاب بأن يستعلموا عن نتيجة الثانوية العامة السودانية برقم الجلوس ومن أي ولاية من الولايات السودانية وفي أي وقت وكان قد تم عمل المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة نتيجة الثانوية العامة السودان وكان علي القنوات الفضائية السودانية.

رابط نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي 2020 والخاص بنتيجة الفصل الدراسي الأول المنتهي :-

رابط نتيجة الشهادة السودانية وما تم التصريح به في المؤتمر الصحفي عن نتيجة الثانوية العامة السودان وتم التصريح من قبل المسؤول عن المؤتمر وجاء فيه من كلمات موجهه للطلاب أنه يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة السودانية برقم الجلوس الخاص بكل طالب وذلك من خلال الرابط الخاضع لوزارة التربية والتعليم السودانية وهو الرابط الرسمي عن نتيجة الشهادة الثانوية 2020 ويمكن أيضاً الاستعلام بالخطوات السابق ذكرها لكي يتم معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية .

موقع نتيجة الشهادة السودانية والتي تم الإعلان عن النسبة المئوية التي تخص نسبة النجاح لهذا الفصل الدراسي

كانت قد تم التوضيح من السيد الأستاذ عمر العبيد احمد المدير المسئول عن الإدارة العامة التي تخص القياس والتقويم فيما يخص الامتحانات والنسب الخاصة بالنجاح التي تم تحقيقها في الفصل الدراسي المنتهي عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية حيث كان عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات وظهرت لهم نتيجة الثانوية العامة السودان كانوا أربعمائة وأربعة وثمانون ألف طالب ونسبتهم أقل من 5.6 % عن ما كانوا في العام الماضي وفيما يخص نتيجة الشهادة الثانوية السودانية التي تم إعلانها علي رابط نتيجة الشهادة السودانية كانت نسبة النجاح لهذا العام 55.9 % وكانت نسبة الرفع التي كانت تخص رفع عدد المرتكز الخاص بالامتحانات بنسبة تصل إلي 4.2 % والممكن أن تعرف نتيجة الثانوية العامة السودانية برقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الثانوية 2020 وكان قد أعلن المسؤول عن المؤتمر الصحفي الذي تم بثه منذ ساعات قليلة وتم توجيه الشكر لكل من هم منتسبين لوزارة التربية والتعليم سواء كانوا من التربويين أو كانوا معلمين أو كانوا معلمات والمجهود الذي قاموا بتقديمه لجميع الطلاب والطالبات وكان أضراراهم بأن يقوموا بواجباتهم ناحية التعليم ويعبروا بكل ما يخص المرحلة التعليمية بكفاءة برغم التحديات التي تمر بها جميع دول العالم بخصوص جائحة كورونا وتم توجيه الشكر أيضاً لأولياء الأمور علي ما قدموه لأبناءهم من مساندة ودعم حتي يصلوا بهم لنهاية الفصل الدراسي بشك لائق بالمستوي التعليمي الذي حصدوه .