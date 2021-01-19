قبل مغادرة منصبه.. قرار جديد من ترامب حول قيود كورونا

قال مسؤول في البيت الأبيض، إنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارًا من 26 يناير، بعد أسبوع تقريبًا من مغادرته منصبه.
وأضاف مسؤول البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يرفع ترامب القيود التي تغطي معظم أوروبا والبرازيل.
ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة غدا الأربعاء المقبل وسط إجراءات أمنية مشددة.
ومن ناحية أخرى، كشف مدعي مقاطعة كولومبيا العام في العاصمة الأمريكية واشنطن، كارل راتسن، احتمالية توجيه تهمة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بارتكاب جنحة فيما يخص اقتحام الكونجرس الأمريكي.
وقال راتسن في تصريحات لشبكة "سي ان ان" : إن المدعي العام لديه تهمة محتملة قد يستخدمها ضد ترامب.
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