تعرف على موعد الأهلي وأبها والملعب القديم بعد اغلاق الجوهرة

موعد الأهلي وأبها حيث يلتقيا اليوم الثلاثاء والموافق 19/1/2021 في اطار الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي، المباراة من نوع خاص ولا بديل للأهلي عن الفوز حيث أنه يحتل المركز الثالث، خلفا للأهلي والشباب حيث يحتل الأول الصدار بفارق 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني الشباب، الأهلي قد فاز 7 مرات وتعادل مرتان وخسر 4 مرات، ويتلوه التعاون في المركز الرابع برصيد 21 أي بفارق صغير نقطتين فقط، الدوري يشتغل بالفعل جولة بعد جولة، والإثارة والمتعة تزداد يوما بعد يوما، ويعد دوري الأمير محمد بن سلمان من أقوى الدوريات العربية، حيث يتنافس أكثر من 5 فرق على الفوز بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم الثلاثاء

كان الأهلي قد تعادل الجمعة الماضية مع الهلال، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما فى اطار الجولة الثالثة عشر من عمر البطولة الكروية الأكثر حماسا، كانت المباراة شهد إضاعة ضربة جزاء من عمر السومة لاعب الأهلي، الذي انهال عليه غضب الجماهير، خاصة بعد وعد الجمهور بالعودة الى الانتصارات من جديد، واعتلاء قمة البطولة الكروية، وأقيمت المباراة في مدينة الملك عبدالله الجوهرة المشعة والذي كان من المقرر إقامة لقاء أبها به لكن جرى اغلاقه منذ قليل.

المباراة أبها VS الأهلي السعودي البطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت 20:10 الملعب الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة القنوات الرياضية السعودية

إغلاق ملعب لقاء الأهلي

قامت اللجنة المنظمة للدوري السعودي بإغلاق ملعب الجوهرة المشعة، ونقل مباراة الأهلي أمام أبها لملعب الرديف الواقع في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وجاء هذا القرار بعد سوء أرضية الملعب خلال أخر مباريات الدوري، وقرر الإدارة العامة بتحويل المسئول عن زراعة نجيل الملعب الى تحقيق، وقالت انه سيتم التنسيق بشأن نقل المباريات المقرر اقامتها على الملعب الى باقي ملاعب المملكة خلال الأيام القادمة.

وفيما يلي الحالة البدنية للاعبي الأهلي قبل المواجهة الحاسمة اليوم في الدوري

جدول ترتيب الدوري السعودي

يأتي الهلال متصدر ثم نادي الشباب بفارق نقطة واحدة، ثم الأهلي والتعاون بفارق نقطتين، وفي المركز الخامس يأتي الاتحاد بنفس رصيد التعاون 21 نقطة، ثم أبها 20 نقطة، متساويا مع الوحدة في عدد النقاط.