دفعة جديدة من فايزر تصل الأردن الأحد

دوت الخليج :- قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة إن الأردن سيستقبل دفعة ثانية من لقاح فايزر يوم غدٍ الأحد.
وأشار : إلى أن الدفعة الثانية لم تعرف كميتها وستتبعها أخرى خلال الفترة القادمة ، وفق هلا اخبار .
كان الأردن قد بدأ برنامج التطعيم الوطني يوم الأربعاء الماضي، بعد أو وصلت كمية من لقاحي فايزر والصيني الإماراتي.
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