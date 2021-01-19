دفعة جديدة من فايزر تصل الأردن الأحد

دوت الخليج :- قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة إن الأردن سيستقبل دفعة ثانية من لقاح فايزر يوم غدٍ الأحد.

وأشار : إلى أن الدفعة الثانية لم تعرف كميتها وستتبعها أخرى خلال الفترة القادمة ، وفق هلا اخبار .