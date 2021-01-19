ترامب قبل رحيله يرفع "حظر سفر كورونا".. ورد قوي لإدارة بايدن

ألغى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الاثنين، قرار منع المسافرين غير الأميركيين من دخول الولايات المتحدة وهم القادمين من البرازيل وبريطانيا وأيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إنّ "هذا الإجراء هو الطريقة المثلى للاستمرار في حماية الأميركيين من كوفيد-19 وفي نفس الوقت استئناف السفر بأمان".

وأوضح أنه بعد مشاورات مع مسؤولي الصحة في إدارته، ارتأى أن القرار الذي اعتمدته إدارته قبل أيام بفرض اختبار لفيروس كورونا لكل القادمين إلى الولايات المتحدة ابتداء من السادس والعشرين من يناير، سيكون إجراء كافيا لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

لكن ترامب أبقى على الحظر، فيما يخص غير الأميركيين القادمين من الصين وإيران.

وكان ترامب قد أصدر قرارا قبل أشهر عدة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، بتعليق إجراءات دخول غير الأميركيين القادمين من الصين، باستثناء المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو وإيران ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل.

إدارة بايدن ترد على القرار

من جانبها، قالت المتحدثة باسم فريق بايدن، جين ساكي، إن إدارة بايدن بناء على نصيحة الفريق الطبي لا تنوي رفع قيود السفر التي ستلغى بموجب قرار ترامب في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وأضافت ساكي، التي عينها بايدن متحدثة باسم البيت الأبيض، أن الإدارة المقبلة تخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة المتعلقة بالسفر الدولي من أجل التخفيف من انتشار فيروس كورونا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الصحيّة الأميركية أنّ جميع المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتّحدة جواً سيضطرون اعتباراً من 26 يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وسيدخل هذا التدبير حيّز التنفيذ في 26 يناير ليوسّع نطاق إجراءات سابقة كانت مفروضة على الوافدين من بريطانيا منذ ديسمبر، بعدما رُصدت على الأراضي البريطانية سلالة متحوّرة من فيروس كورونا أكثر قدرة على التفشّي.

وأوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بخضوع المسافرين للفحص مجدّداً بعد مرور 3 إلى 5 أيام على وصولهم، وأن يلازموا المنزل لمدة 7 أيام على الأقل.

ويجب أن يكون الفحص المذكور للكشف عن وجود "إصابة حالية"، ويتعيّن على الركّاب أن يبرزوا لشركة الطيران وثيقة لا يزيد عمرها عن 72 ساعة وممهورة بالنتيجة السلبية لكي يُسمح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وحذّر اختصاصيون في علم الأوبئة من أنّه من المرجّح أن تكون السلالات المتحوّرة من فيروس كوفيد-19 موجودة بالفعل في الولايات المتحدة حيث قضى أكثر من 379 ألف شخص بكوفيد-19، وحيث تسجّل يومياً أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بالفيروس.

وحتى يوم الاثنين، سجّلت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 24 مليون شخص بكوفيد-19 توفي منهم حوالى 400 ألف.