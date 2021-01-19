قرقاش : المشكلات العربية لن تحل إلا بشرط ضرورى يجب تنفيذه

جدة - نرمين السيد - وكتب قرقاش، أمس الإثنين، تغريدة عبر صفحته بموقع تويتر قال فيها : "ألقيت مساء اليوم بيان المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولى وبرئاسة تونسية فى الإحاطة الخاصة بالتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية".

وأضاف: "فاعلية العمل العربى المشترك أحد أهم أهداف سياسة دولة الإمارات فى سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فى المنطقة".

ووفقًا لصحيفة "البيان"، أكد الوزير الإماراتي أن المشكلات العربية لا يمكن أن تُحَلَّ دون التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية إقليميًا وعالميًا، وعبر العمل على تقوية روح التضامن والوحدة لمعالجة تهديدات السلم والأمن.

وتابع: "نتطلع إلى اليوم الذى يعود فيه الاستقرار إلى منطقتنا ويخلو فيه جدول أعمال مجلس الأمن من الأزمات العربية".