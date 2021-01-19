المغرب يسجل انخفاضا كبيرا فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المغرب، أمس الإثنين، تسجيل انخفاض كبير فى معدل الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا، حيث تم رصد 473 حالة جديدة، مقارنة بـ 806 حالات، أمس الأول الأحد، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 460 ألفا و144 إصابة.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية، تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لييبلغ مجمل الوفيات 7 آلاف و977 حالة، فيما تعافى 761 شخصًا ليبلغ مجموع المتعافين 435 ألفًا و686. وقالت وسائل إعلام مغربية، إن المملكة لم تتسلم الشحنة الأولى من لقاحات "أسترازينيكا" البريطانية، بسبب عدم جاهزية الجرعات فى الهند حيث يتم إنتاجها.

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