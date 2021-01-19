بريطانيا : نسعى لحصول البلدان الفقيرة على لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى، إن بلاده تعمل على إيصال اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا إلى البلدان الفقيرة، بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من التوزيع بشكل غير عادل.





ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت"، أضاف هانكوك فى مؤتمر صحفى أن "المملكة المتحدة هى الداعم المالى الأكبر فى العالم للبرنامج العالمى لضمان الوصول اللقاحات إلى جميع دول العالم". وتابع: "لم نطور فقط بالشراكة مع علمائنا فى أسترازينيكا وأكسفورد، اللقاح الأكثر جدوى من حيث التكلفة المتاح حاليا، لقد وضعنا أيضا أكبر قدر من الدعم المالى فى هذه الجهود الدولية لضمان حصول الجميع على اللقاح". وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعا إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا، محذرًا من فشل أخلاقى كارثى فى عملية التوزيع.

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