قرار عاجل من الشرطة الأمريكية لـ تأمين تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - يأتى القرار ضمن الإجراءات الأمنية من أجل تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا، يوم غد الأربعاء الموافق 20 يناير فى واشنطن. تنصيب جو بايدن وسمحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لمئات من الجنود فى الخدمة الفعلية بدعم الإجراءات الأمنية المعززة المتعلقة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وتواصل سلطات إنفاذ القانون المحلية تعقب تهديدات العنف فى عاصمة البلاد فى الأيام التى سبقت الاحتفال، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولى الدفاع.

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