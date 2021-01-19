الولايات المتحدة تعتزم رفع حظر دخول القادمين من بعض الدول

جدة - نرمين السيد - وذكرت أنه وفقًا لمسؤولين فى الإدارة الأمريكية، لم يُذكَر اسميهما، سيرفع الحظر عن القادمين من بريطانيا والبرازيل ومعظم الدول الأوروبية فى يوم 26 يناير الجارى.

وأوردت الوكالة أن ذلك فى سيتم يوم واحد بالتزامن مع بدء سريان متطلبات جديدة لدخول الولايات المتحدة، تتعلق باختبارات فيروس كورونا لدى المسافرين.

وكانت "رويترز" قد أفادت فى نوفمبر الماضى بأن إدارة الرئيس ترامب، تدرس رفع القيود عن السفر، التى تم فرضها مطلع العام الماضى بسبب تفشى وباء كوفيد 19، بعد الحصول على موافقة فريق العمل المكلف بمكافحة الجائحة ومسؤولى الصحة العامة.