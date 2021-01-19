المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

أعلنت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع دول "أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وأيرلندا"، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها، حتى إشعار آخر، وذلك طبقًا لإعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي القرار الجديد؛ كإجراء وقائي إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا في ميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.
وسبق أن علّق المغرب، الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة ذهابًا وإيابًا.
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