الروضة الحكومية 1442 هجريًا، التسجيل في الروضة الحكومية يتم بخطوات إلكترونية عبر نظام نور الإلكتروني المتاح عبر شبكة الإنترنت، والذي يتيح لأولياء أمور الطلبة من تسجيل أطفالهم في الروضات المنتشرة في كافة أرجاء المملكة، بحيث يتم التسجيل بعد استيفاء الشروط المطلوبة للالتحاق بالروضة، لذا سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في الروضات الحكومية.

طريقة التسجيل في الروضة الحكومية بالسعودية

تستعد الروضات الحكومية في المملكة العربية السعودية لاستقبال طلبات تسجيل الطلبة في الروضة المناسبة، ولذلك أتاحت وزارة التعليم السعودي خدمة التسجيل إلكترونيًا من خلال نظام نور الإلكتروني حيث يتم التسجيل طبقًا لمجموعة من الشروط التي تحددها الوزارة في المواعيد المقررة للتسجيل والقبول عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب مباشرة بصفة شخصية إلى الروضة واتباع كافة الإجراءات للتسجيل.

طريقة التسجيل في الروضة الحكومية 1442

لمعرفة الطريقة المعتمدة للتسجيل في الروضة الحكومية بالمملكة العربية السعودية يجب أولًا اتباع التعليمات وهي: الدخول مباشرة إلى نظام نور الإلكتروني وتسجيل الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور في الحقول المخصصة لهذا الأمر ثم الضغط على تبويب طلبات التسجيل واختيار تسجيل طالب جديد، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات التسجيل في الروضة، وتلك البيانات تكون عبارة عن رقم هوية ولي الأمر الطالب المراد تسجيله بالروضة وتحديد صلة القرابة بين الطالب وولي أمره كما يتم إدخال تاريخ ميلاد طالب الروضة، واستكمال باقي البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم اختيار الروضة المراد تسجيل الطالب فيها ويتم تأكيد البيانات التي تم إدخالها، وفي النهاية نضغط على أيقونة تقديم الطلب ويسجل الطلب تلقائيًا بعد ذلك في الروضة.

موعد تسجيل الروضات الحكومية 1442

موعد تسجيل الروضات، هناك عدة أسئلة حول الموعد المقرر للتسجيل في الروضات الحكومية بالمملكة، ويقوم نظام نور بالبدء في استقبال طلبات الانضمام إلى المقاعد الدراسية لمراحل رياض الأطفال في الأوقات محددة من كل سنة ويتم الإعلان عن ذلك إلكترونيًا حتى يتيح للأطفال المراد إلحاقهم بالصفوف الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، ويمكنكم التسجيل في الروضات الحكومية بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني لنظام نور والذي يتيح لكم الرابط تسجيل دخولكم إلى النظام، ومن ثم البدء في تقديم طلب تسجيل للالتحاق بالروضات الحكومية إجراءات التسجيل المعتمدة.

شروط التسجيل في الروضة الحكومية لعام 1442 هجريًا

شروط التسجيل في الروضة، هناك عدة شروط يجب توافرها لتسجيل الطلبة السعوديين في الروضات الحكومية، وهي كالتالي: أن يكون الطالب سعودي الجنسية وأن تكون شهادة التحصينات الأساسية الخاصة بالطفل مكتملة حتى وقت قبوله في الروضة ويتم إجراء الكشف الطبي المطلوب وإحضار صورة من سجل الأسرة مضاف به الطفل للأطفال السعوديين، ويجب تقديم صورة من شهادة ميلاد الطالب وذلك في حالة تعذر الحصول على سجل الأسرة أو كان موجودًا ولكن غير مضاف به الطفل، وإن لم يكن الطفل لديه شهادة ميلاد فيتم تقديم خطاب تسنين من خلال المستشفى أو المركز الصحي أو الوحدة الصحية التابع لها، ويتم إحضار أصول المستندات المطلوبة لمطابقة إسم وتاريخ الميلاد للطفل.

ويتم قبول الطفل في الروضات الحكومية على حسب عدة شروط منها معيار محل السكن، أو مقر عمل الوالدة أو من يهتم بهذا الطفل، كما يشترط أيضًا في القبول لأي مستوى من مستويات الروضة أن يكون الطفل قد أنهى المستوى السابق له، وهي كما يلي: المستوى الأول للروضة: الطفل الذي أتم 3 سنوات ولم يبلغ بعد 4 سنوات، المستوى الثاني للروضة: يتم تسجيل الطفل الذي اكتمل عمره 4 سنوات ولم يكمل 5 سنوات، المستوى الثالث للروضة: يتم تسجيل الطفل الذي أتم 5 سنوات ولم يكمل 6 سنوات.