البرازيل فى 24 ساعة .. 24 ألف إصابة جديدة بـ كورونا .. و452 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن وباء كوفيد 19 أودى بحياة 452 شخصًا جديدًا، ليصل إجمالى الوفيات إلى 210 آلاف و299 حالة.
من جهته، أكد وزير الصحة البرازيلى، إدواردو بازويلو، أن الحكومة الفيدرالية ستوزع جميع جرعات اللقاح المتوفرة لديها على ولايات البلاد، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم ستبدأ فى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلى.
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