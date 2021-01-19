زلزال يضرب الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مركز الأبحاث الألمانى لعلوم الأرض، إن الزلزال وقع بعمق 11 كيلومترًا، على بعد 36 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو فى سان خوان.

ووفقًا للوكالة، لم ترد أى معلومات بشأن سقوط ضحايا بشرية أو إصابات.