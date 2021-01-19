قصف جوى يستهدف مواقع تابعة لـ حزب الله فى بابل بالعراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة، وفقًا لمصادر لها، أن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا حزب الله وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين.
وبينما تقول وسائل إعلام أخرى، إن القصف كان أمريكيًا، وأنه استهدف مواقع لـ "الحشد الشعبى"، نفى متحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى، فى تصريح لقناة الحرة، علم القيادة بتنفيذ أى غارات جوية فى العراق.
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