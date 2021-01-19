جدة - نرمين السيد - قررت دولة المغرب تعليق الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع دول "أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وأيرلندا"، وكذلك منع دخول القادمين منها بشكل مؤقت، حتى إشعار آخر، وذلك وفقًا لإعلان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج.





وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القرار القرار الجديد يأتى كإجراء وقائى على خلفية اكتشاف أول حالة إصابة بـ سلالة كورونا المتحورة من فيروس كورونا المستجد فى ميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن قادم من أيرلندا على متن باخرة أبحرت من ميناء مارسيليا الفرنسى. جدير بالذكر أن المغرب، كان قد أعلن سابقًا، تعليق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدنمارك ذهابًا وإيابًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. المغرب يعلن تعليق الطيران مع 4 دول حتى إشعار آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.