الخسائر ستكون مكلفة للغاية.. تصريحات صادمة من قيادة طبية لبنانية بشأن كورونا

كشف مدير مستشفي رفيق الحريري الجامعي، فراس الأبيض، أن العديد من خبراء الصحة يدرسون عن كثب أرقام كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة، حيث يستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء.



وبين مدير مستشفي رفيق الحريري الجامعي، عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الأرقام لا تسير في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي.

وشدد "الأبيض" على ضرورة عدم تخفيف إجراءات الإغلاق نظرا لأن الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع، لافتا إلى أن ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس في لبنان وإيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة، مؤكدا أن "هذا هو حالنا حاليا".

وقال: "مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات كورونا"، مذكرا بجميع القرارات الخاطئة التي اتخذت في ديسمبر، فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار سيتّصف هذا بالحكمة، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الحالية في أسرة المستشفيات.

وختم: "قريبًا، ستُثار مرة أخرى الحجج المتعلقة بالآثار الوخيمة للإغلاق على قطاعات الاعمال ومداخيل الأسر، هذه مخاوف حقيقية وتستحق المعالجة ومع ذلك، من المهم وضع الحلول بشكل مدروس بدقة خلاف ذلك، سوف تكون الخسائر مكلفة للغاية".