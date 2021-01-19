ألمانيا تسجل 11369 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، و989 حالة وفاة.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا 2 مليون و52 ألفا و28 إصابة، والوفيات 47 ألفا و622 حالة وفاة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من ارتفاع جنوني في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وقال كبير خبراء الطوارئ في الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب كورونا إلى 100 ألف في الأسبوع، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف رايان في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.

وتابع: "حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده".